المعاهد الأزهرية والمجلس الثقافي البريطاني يعقدان حوارا لتقييم المرحلة الأولى للبرنامج الدولي TEA

عقدت اليوم جلسة نقاشية بين المعاهد الأزهرية والمجلس الثقافي البريطاني، لتنمية مهارات معلمي اللغة الانجليزية بالأزهر الشريف، لتقييم المرحلة الأولى من برنامج TEA، وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني.

جاءت الجلسة النقاشية بناءً على توجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وتعليمات الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبمتابعة حثيثة من الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم.

وأدار الجلسة النقاشية الخبير الإنجليزي Simon Borg والذي شرح بطريقة وافية آليات تنفيذ البرنامج بسبع دول على مستوى العالم، ثم تطرق إلى البرنامج بمصر، وألقى الضوء على ما يلي:

أولًا: إيجابيات المرحلة الأولى للمشروع لدعمها؛ مثل رفع الكفاءة اللغوية للمعلمين، والتحسٌُن الملحوظ في أداء المعلمين داخل الفصول؛ مما أدى إلى تحسُّن تحصيل الطلاب في في مادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى التحسن الواضح في نتائج اختباراتهم المختلفة.

ثانيًا: تفنيد السلبيات ووضع الحلول المناسبة للقضاء عليها، والعمل على تفاديها فى المراحل المقبلة من المشروع.

ثالثًا: وضع الآليات المناسبة لزيادة نسبة ملاحظة المشاركين بالبرنامج سواء المعلمين المدربين، أو المعلمين داخل الفصول الدراسية عن طريق دراسة عقد ورش عمل لإعداد وتأهيل مجموعة من المتميزين في معايير الملاحظة.

رابعًا: التنبيه على ضرورة قياس أثر البرنامج كل عام وذلك لكل من المعلمين المدربين والمعلمين باستخدام طرق مختلفة ومتنوعة.

وحضر الاجتماع من جانب الأزهر الشريف، الأستاذ عصام القاضي مديرعام جودة التعليم، والدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشئون الفنية التعليمية ومدير المشروع، والأستاذة نهى درويش مدير عام رياض الأطفال، والدكتورة نشوى شبانة مدير التعليم الثانوي بمنطقة بورسعيد، وحضر من جانب المجلس الثقافي البريطاني السيدة إليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة والأستاذة هالة أحمد مدير البرامج وأستاذة سها أحمد مشرف برنامج الأزهر الشريف، كما حضرت الأستاذة إيمان يوسف مدير عام تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم.

ومن ناحيته ثمَّن الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشراكة القائمة بين المجلس الثقافي البريطاني وقطاع المعاهد الأزهرية، وخصَّ بالذكر المشروع الدولي TEA على وجه الخصوص، وقدَّم الشكر للفريق القائم على تنفيذه من قبل المجلس الثقافي البريطاني.