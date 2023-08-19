بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 دور ثان محور اهتمام الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري الذين أدوا امتحان الدور الثاني الأيام الماضية وفقا للجدول المعتمد حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني في كافة محافظات الجمهورية نحو 45416 طالب وطالبة.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 دور ثان

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي بالتعلم الأزهري ممن أدوا امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من يوم 5 - 12 أغسطس دون فاصل زمنية فيما عدا الجمعة الاستعلام عن نتائجهم من خلال البوابة الزهرية الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة بياناتهم الشخصية وأرقام جلوسهم في الامتحانات.

يذكر أن جاءت نسبة النجاح في الدور الأول 71.64% وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 155536 طالب وطالبة حضر منهم 153717 طالب وطالبة وتم نشر نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالأزهر الشريف والذي تم إعداده خصيصا لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم.

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي للتعليم الأزهري تخضع أوراق اجابة الطلاب حاليا إلى كافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد درجات ومراجعة كشوفات قبل الإعلان الرسمي عن النتيجة خلال الأيام المقبلة الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2023 حيث يتم نشر النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

ويتم إدخال كافة بيانات الطالب في الخانات المخصصة (الاسم رباعي، رقم الجلوس، محافظة إقامة الطالب،…) بالبوابة الأزهرية وإتباع كافة خطوات الاستعلام اللازمة والضغط على كلمة استعلام للحصول على نتيجة الطالب في امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية بالدرجات والنسبة المئوية حيث يحصل الطلاب على نصف الدرجة فيما عدا الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة في امتحانات الدور الأول.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 دور ثان وموعد انطلاق العام الدراسي المقبل محور اهتمام الملايين من أولياء الأمور حيث ينطلق العام الدراسي المقبل يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 فيكافة محافظات الجمهورية.

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