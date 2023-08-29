موعد بدء الدراسة 2023 الرسمي في الجامعات والمدارس

يترقب الطلاب الموعد الرسمي لبدء الدراسة فى الجامعات والمدارس 2023.. والتي حددها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتفصيل بعد اجتماعهما الأخير، والخريطة الزمنية لموعد بدء الدراسة وموعد الامتحانات، وتستعرضها "الدستور" فيما يلي:

موعد بدء الدراسة فى الجامعات 2023

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023 سيكون في الأول من أكتوبر 2023.

وذكرت وزارة التعليم العالي أنه تم تحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، لافتة إلى أن موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023 سيكون يوم 1 أكتوبر القادم، وستستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تقريباً، وتنتهي في 5 من يناير 2024.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ستبدأ في 9 يناير 2024 وستنتهي في 26 يناير 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن إجازة منتصف العام ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 28 من يناير 2024، وستنتهي يوم الخميس 9 من فبراير 2024.

وأشارت الوزارة إلى أن موعد الفصل الدراسي الثاني سيكون في يوم 11 فبراير 2024، وتستمر مدة الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تقريبا، موضحة أن الفصل الدراسي الثاني سينتهي يوم الخميس 1 من يونيو 2024.

يذكر أن جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستقام في شهر يونيو 2024.

موعد بدء الدراسة فى المدارس 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ويبدأ العام الدراسي الجديد بالمدارس بداية من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وينتهي العام الدراسي يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات.

موعد إجازة نصف العام 2024

وأوضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجازة نصف العام الدراسي المقررة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد تبدأ يوم 27 يناير 2024، عقب انتهاء طلاب جميع المراحل التعليمية من أداء امتحانات نصف العام الدراسي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024