تفاصيل قرار جامعة القاهرة بتطبيق نظام الدراسة 4 سنوات فى كلية الهندسة

قال الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن تطبيق نظام الدراسة 4 سنوات في كلية الهندسة جاء بعد دراسة استمرت حوالي 3 سنوات، حتى تم وضع لائحة عام 2023.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن كلية الهندسة جامعة القاهرة ستعمل بنظام الساعات المعتمدة، حتى لا تقيد الطالب المتفوق بعدد الـ 5 سنوات دراسة، موضحًا أن الطالب الذي يستطيع الانتهاء من عدد الساعات المطلوبة يستطيع التخرج من الكلية في 4 سنوات فقط بدلا من 5 سنوات.

ولفت إلى أنه أثناء وضع اللائحة الجديدة تم الاطلاع على أحدث التقنيات في العالم، منوها بأنه وفقا للائحة الجديدة يستطيع الطالب على سبيل المثال أن يدرس كلية الهندسة المعمارية، مع أخذ كورسات في أساسيات الهندسة المدنية، حتى يكون عنده إلمام بالتخصصين.

وتابع: "الفرصة ستكون متاحة لجميع الطلاب الذين يريدون الانتهاء من الدراسة في 4 سنين بالكلية".