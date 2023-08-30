قبل انطلاق "أهلًا مدارس".. 7 نصائح عند اختيار الأدوات المدرسية

أسابيع قليلة وتبدأ الدراسة التى ستنطلق فى 30 سبتمبر، وسوف يبدأ معرض "أهلا مدارس" فى أول سبتمبر المقبل وهو المعرض الذي يقبل عليه العديد من أولياء الأمور لشراء الأدوات المدرسية الخاصة بالدراسة.

فى هذا السياق تقدم “الدستور” 7 نصائح لأولياء الأمور عند شراء الأدوات المدرسية:

1_ قد تكون بعض المساطر أو الأقلام أو غيرها من الأدوات الهندسية خطيرة على الأطفال، لذلك يجب اختيار الأدوات الآمنة ذات الجودة العالية.

2_ للمحافظة على صحة طفلك وجودة غذائه، يجب اختيار صندوق بلاستيكي خاص لحفظ الأطعمة.

3_ يجب اختيار الزي المدرسي الذي يناسب حجم الطفل، والملابس القطنية التي تريح الطفل أثناء جلوسه أو لعبه في المدرسة.

4_ يجب عليك كولى أمر إعداد قائمة أغراض المدرسة المهمة قبل الذهاب إلى السوق لشرائها، وقد يكون الأمر مربكا بعض الشيء.

5_ يجب اختيار حقيبة تناسب طفلك من حيث المظهر واللون والحجم، فالحقيبة الكبيرة قد تزعجه وتسبب له آلام في الظهر، لذلك اختر حقيبة خفيفة الوزن.

6_ يفضّل اصطحاب الطفل للسوق وأخذ رأيه بالمستلزمات وأشكالها وألوانها التي تشده وتعزّز من حبه للدراسة.

7_ يجب الابتعاد عن الأحذية العالية التي قد تسبب آلاما في الظهر والقدمين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة عن أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.