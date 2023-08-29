الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

15 ميزة.. قرار من "التعليم" بشأن كارت الخدمات المتكاملة لطلاب ذوي الإعاقة

رضا حجازى
رضا حجازى

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحصر الطلاب والطالبات ذوى الإعاقة بالمدارس الحكومية والخاصة والدامجة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حصولهم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

قالت الوزارة فى خطابها: «بناء على الكتاب الوارد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن طلب وزارة التضامن نوجه بحصر الطلاب والطالبات من ذوى الإعاقة بالمدارس الحكومية والخاصة والدامجة».

وأضافت الوزارة  فى خطاب رسمى: «نرجو التوجيه مشددا على مدير إدارة التربية الخاصة بالتعاون مع قسم الإحصاء سرعة موافاة الإدارة الخاصة بالتربية الخاصة فى ديوان الوزارة بملف اكسيل يحتوى على البيانات المطلوبة».

وأشارت إلى أنه آخر موعد لإرسال بيانات طلاب المدارس التربية الخاصة والفصول الملحقة بمدارس التعليم العام الأحد 3 سبتمبر أما آخر موعد لتقديم بيانات الطلاب المدمجين يوم 10 سبتمبر.

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يذكر أن أعلنت وزارة التضامن من قبل عن تفاصيل كارت الخدمات المتكاملة وأنه يحمل العديد من المميزات لحامله بالإضافة إلى أن من ينطبق عليه شروط كارت الخدمات المتكاملة عليه التقديم عليه من خلال الموقع الرسمى لوزارة التضامن ويحمل كارت الخدمات المتكاملة 15 ميزة وهم كالتالى: 

1- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

 

2- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

 

3- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

 

4- خصومات على الأندية الرياضية.

 

5- الإعفاء من الضرائب.

 

6- الحصول على سكن حكومي مناسب.

 

7- الدمج في المدارس.

 

8- الجمع بين معاشين.

 

9- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

 

10- الكشف المجاني في المستشفيات.

 

11- الدمج في المعاهد والجامعات.

 

12- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

 

13- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

 

14- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

 

15-  خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

 

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي إثبات الإعاقات ببطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي “التعليم الفني مستقبل الطامحين للعمل والإجادة” الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

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