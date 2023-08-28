"الأولى من نوعها".. 11 معلومة عن مدرسة العباقرة الجديدة لـ"التربية والتعليم"

فى خطوة جديدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسعى الوزارة لعمل مدرسة جديدة تحت عنوان مدرسة "العباقرة"، وهى مدرسة تضم الأوائل من مدارس المتفوقين لتكون المدرسة الأولى من نوعها حسبما أعلنت الوزارة، برئاسة الدكتور رضا حجازى، فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عن هذه المدرسة:

-الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية.

- تسمى مدرسة العباقرة .

-تضم الأوائل من مدارس المتفوقين على مصر.

-الهدف منها رعاية الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الانسان المصري.

- تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس.

- تستهدف تحقيق أقصى درجات الاستثمار في الموهوبين والنابغين.

- تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم.

- تقوم التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم وتطوير قدراتهم.

- وضع آليات لإمكانية التحاق طلاب من دول عربية بمدرسة "العباقرة" .

-هؤلاء الطلاب سيتم قبولهم شرط اجتيازهم حزمة من الاختبارات، فضلا عن إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية.

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- مناقشة آليات التنفيذ ومعايير اختيار المعلمين في مدرسة "العباقرة" وشروط التحاق الطلاب، والامتيازات المقدمة للخريجين منها.

جدير بالذكر أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ستيم هي مجموعة مدارس ثانوية حكومية في جمهورية مصر العربية، تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأنشأت بقرار وزير التربية والتعليم رقم 369 لسنة 2011، بدعم ومنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 124 مليون دولار أمريكي، وتنتهج نظام تعليم STEM وهو نظام تعليمي يستخدم لتجميع تخصصات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات وتدريسها معًا، ويهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للطلاب في تطوير العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وكذلك الاهتمام وتطوير قدرات المتفوقين في هذه التخصصات العلمية.