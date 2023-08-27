الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يعقد اجتماعا لتفعيل القنوات والمنصات التعليمية وتحقيق التناغم بين مختلف الخدمات التعليمية

الإجتماع
الإجتماع

 

استكمالا لسلسلة الاجراءات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق أقصى استفادة تعليمية ممكنة للطلاب، عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مجموعة من المعلمين المتميزين بمختلف المواد الدراسية للمرحلة الثانوية والمعتمدين داخل المنظومة التعليمية، وذلك بهدف تفعيل القنوات التعليمية والمنصات التعليمية الخاصة بالوزارة وتحقيق التناغم بين مختلف الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة بشكل فعال.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

 

حجازي: الوزارة لديها العديد من المعلمين الأكفاء ذوى الخبرة للعمل فى القنوات والمنصات التعليمية

 

وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال الاجتماع، أن الوزارة لديها العديد من المعلمين الأكفاء ذوى الخبرة، للعمل فى القنوات والمنصات التعليمية التي تحرص الوزارة على تعظيم دورها لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، مشيرا إلى أن مجموعة المعلمين الذين تسعى الوزارة لتقديمهم خدمة تعليمية متميزة على قناة "مدرستنا ٣" يمثلون الدفعة الاولى فقط، حيث سيتوالى ضخ دماء جديدة خلال الفترة القادمة في مختلف القنوات والمنصات التعليمية الخاصة بالوزارة، مؤكدا أنه يحق لأي معلم يمتلك الجدارة في جمهورية مصر العربية أن يكون شريك في هذا العمل، وأن الباب مفتوح للجميع، مشيرًا إلى أن فلسفة الوزارة ترتكز على تجديد الدماء من الخبرات والكفاءات لتحقيق التنوع.

 

تعظيم الاستفادة من المحتوى التعليمي خلال فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية

 

وأضاف الوزير أن هذا اللقاء يهدف لتطوير البرامج التعليمية لتحقيق مبدأ "التدريس من أجل التعلم"، مؤكدا أهمية التكامل بين الكتاب المدرسي والمواد التعليمية والتدريبية التي ستطرحها الوزارة قريبا ومشروع إنشاء بنوك الأسئلة "التقويم من أجل التعلم" في تقديم المعلمين شرحا متميزا لطلاب المرحلة الثانوية عبر قناة "مدرستنا ٣" و"منصة البث المباشر" وتطبيق "مدرستنا بلس"، مع تعظيم الاستفادة من هذا المحتوى التعليمي  خلال فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

كما وجه الدكتور رضا حجازي بوضع آليات لتعزيز التفاعل  وتحقيق التواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين على القنوات والمنصات التعليمية، لضمان تحقيق اقصى معدل من التحصيل الدراسي، وذلك من خلال مجموعة من المعلمين المساعدين الذين ترتكز مهامهم على متابعة الطلاب والرد على كافة استفساراتهم.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه سيتم إعداد ورش عمل للمعلمين المستهدف تقديمهم المناهج الدراسية على قناة "مدرستنا ٣" و"منصة البث المباشر"، وذلك للتدريب على أساليب التحليل والتفكير والمستويات العليا للتفكير والتقويم، وذلك في إطار النهج الذي تتبعه الوزارة لتحقيق نواتج التعلم.

وتم خلال اللقاء مناقشة أفكار ومقترحات لجذب الطلاب وطرق الاستفادة القصوى من المناهج الدراسية من خلال القنوات والمنصات التعليمية، والإبداع فى أسلوب الشرح، واستخدام الذكاء الإصطناعي و"الواقع المعزز" فى تنفيذ تجارب المواد العلمية.

 

موضوعات متعلقه

https://www.dostor.org/4483344

قنوات مدرستنا إنشاء بنوك الأسئلة القنوات والمنصات التعليمية الكتاب المدرسي والمواد التعليمية تطوير البرامج التعليمية

الأكثر قراءة

بعد الحديث عن ظهورها.. فاروق الباز يوضح حقيقة ظهور كائنات فضائية

الأجهزة الأمنية تبحث فى لغز جثة سيدة قنا المتحللة

لمرضى جرثومة المعدة.. تجنب هذه الأطعمة

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

"الباز": سد النهضة أكثر المواضيع التى تم التدليس فيها على الشعب المصرى

عكاشة لـ"الشاهد": الجماعة عادت إلى مصر إرهابيين محترفين على القتل والاغتيالات من أفغانستان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ