الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل انطلاق الدراسة.. 7 نصائح لاستقبال العام الدراسي الجديد

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أسابيع قليلة ويستقبل أولياء الامور والطلاب العام الدراسي الجديد الذي ينطلق 30 سبتمبر الجارى.

وتنشر “الدستور” 5 نصائح مهمة لأولياء الامور والمعلمين حتى يكونوا مستعدين لاستقبال العام الدراسي الجديد.

أولاً: احرص على تنظيم مواعيد النوم

أشارت العديد من الدراسات فائدة النوم والاستيقاظ مبكرًا فمن المهم البدء بتنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ المبكر فالنوم المبكر يمنح الجسم الطاقة والنشاط، ويساعد على عملية الحفظ والتذكر اللازمين للدراسة، إضافة لذلك قم بمارس قليل من الرياضة لتحفيز جسدك على العمل.

ثانيًا: تفاءل ببداية جديدة

ابتعد عن الشعور السلبي بعودة إرهاق وتعب الدراسة، وتفاءل بالعودة لجماعة الأصحاب والتعرف على مجموعة جديدة من المدرسين والأصدقاء وتحمس للمعلومات الجديدة التي ستحصدها، وحاول أن تتمتّع في كل دقيقة تعيشها وأنت على مقاعد الدراسة؛ لذلك كن متفائلاً لأنّك ستُمضي عاماً دراسياً مليئاً بالفائدة والمتعة، ولا تجعل التوتر يكدّر عليك أجمل أيام حياتك.

ثالثا:  احرص على تنظيم وقتك

من أهم الأمور التي يجب أن تقوم بها عند بداية كل عام دراسي جديد، هو تنظيم الوقت، لا تقم بأكثر من عمل في وقت واحد، خصّص وقتاً للدراسة، ووقتاً للراحة، ووقتاً لمشاهدة التلفاز، ووقتاً للنزهة مع الأهل أو الأصدقاء.

رابعًا: تجنب أخطاء العام الماضي

استرجع أخطاء العام الماضي واحرص على عدم الوقوع بها وتقديم حلول لمعالجتها للوصول لنتيجة أفضل.

خامسًا: اكتسب مهارات جديدة

لتجعل الدراسة ليست فقط الحصول على درجات عالية في نهاية الفصل الدراسي، واندمج في الأنشطة الرياضة والاجتماعية، لاكتساب مهارات وخبرات حياتية جديدة.

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«الخريطة الزمنية»

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 .

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9  يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

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