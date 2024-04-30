سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، يوميًا على محركات البحث جوجل، وقد سجل سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه، منذ قرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف، وفقًا لقوى العرض والطلب، لتوفير العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء، حيث سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه 47.85جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه 47.85جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، وفقًا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري.

‎ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه 47.85جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

‎ سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه 47.85جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، في بنك مصر.

‎ سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه 47.85جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

‎ سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه 47.85جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

‎ أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء

50.95 جنيه للشراء.

51.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الثلاثاء

59.47 جنيه للشراء.

59.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء

12.69 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

154.13 جنيه للشراء.

155.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء

12.98 جنيه للشراء.

13 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء

51.26 جنيه للشراء.

51.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء

59.95 جنيه للشراء

60.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم الثلاثاء

35.04 جنيه للشراء

35.15 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي اليوم الثلاثاء

4.38 جنيه للشراء

4.39 جنيه للبيع.