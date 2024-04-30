الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يحرص المسافرون للمملكة العربية السعودية على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث تراجع سعر الريال السعودي اليوم مقابل أسعار الجنيه المصري بالبنوك العاملة، وبلغ 12.70 جنيه للشراء، وقيمة 12.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وترصد "الدستور" في السطور التالية أسعار صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء في عدد من البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات البنوك من خلال مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 في مصر مقابل الدولار.. 1 ريال سعودي يعادل 0.28 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري، 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في بنك مصر.
وسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12.70 جنيه للشراء، ومبلغ 12.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.
واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء عند 12.66 جنيه للشراء، كما سجل 12.75 جنيه للبيع ببنك cib.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي سيعادل 3.55 ليرة سورية.

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أسعار العملات في مصر اليوم

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 47.85 جنيها للشراء، و47.95 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم الثلاثاء: 51.26 جنيه للشراء، و51.39 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 59.96 جنيه للشراء، و60.10 جنيه للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 155.39 جنيه للشراء، و155.77 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 13.02 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

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