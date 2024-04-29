الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 29 أبريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

زادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة منتصف التعاملات مع اقتراب أداء مناسك الحج لذلك يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 2024

شهد سعر الريال السعودي، تراحع بقيمة 10 قروش خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، ليسجل بالبنك المركزي المصري نحو 12.71 للشراء ونحو 12.75 للبيع.

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين نحو 12.72 للشراء ونحو 12.75 للبيع.

سعر الريال في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاثنين نحو 12.72 للشراء ونحو 12.75 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الاثنين نحو 12.64 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين نحو 12.75 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال اليوم المصرف المتحد

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري المصرف المتحد اليوم الاثنين نحو 12.29 للشراء 12.74 للبيع.
 

سعر الريال اليوم ببنك القاهرة


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاثنين نحو 12.62 للشراء 12.65 للبيع.

سعر الريال بالبنك التجاري الدولي


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاثنين نحو 12.65 للشراء ونحو 12.75 للبيع.

سعر الريال اليوم في مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الاثنين نحو 12.74 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاثنين 29ابريل نحو 0.27 دولار أمريكي.
 

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 29-4-2024 فى بنوك مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم 28 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة


سعر الريال مقابل الليرة السوري 2024

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاثنين 29 أبريل 2024.
 


آليات وشروط حصول على الريال السعودي 2024

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه 6 أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف 1500 ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.90 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.

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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 29-4-2024 فى بنوك مصر مقابل الجنيه المصرى

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