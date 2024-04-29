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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الإثنين 29-4-2024 خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية عن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل خلال التعاملات المسائية ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" خلال السطور التالية قائمة بسعر الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية والعاملة في مصر وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الاثنين 2024 تحديث يومي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري، استقرارًا حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 نحو 47.67 جنيه للشراء مقابل 47.77 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ متوسط سعره 47.65 جنيهًا للشراء، و47.75 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 في البنك التجاري الدولي 47.65 جنيه للشراء 47.75 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

تراجع أسعار الذهب فى مصر بسبب انخفاض الدولار

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين الموافق 29 ابريل 2024 وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

-بلغ سعر الدولار نحو 47.67 جنيهًا للشراء، و47.77 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر اليورو 51.23 جنيهًا للشراء، و51.35 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيهًا للشراء، و59.65 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيهًا للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

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