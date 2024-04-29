الإثنين 29 أبريل 2024
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سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في مصر 2024 مقابل الجنية المصري بالبنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية عن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل خلال منتصف التعاملات ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" خلال السطور التالية قائمة بسعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد في البنوك المصرية والعاملة في مصر وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الاثنين 2024 تحديث يومي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري، استقرارًا حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 نحو 47.67 جنيه للشراء مقابل 47.77 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ متوسط سعره 47.65 جنيهًا للشراء، و47.75 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 في البنك التجاري الدولي 47.65 جنيه للشراء 47.75 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك

سعر الريال السعودي اليوم 29 أبريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 29-4-2024 للبيع والشراء

للبيع والشراء.. سعر الذهب اليوم الإثنين 29-4-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين الموافق 29 ابريل 2024 وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

-بلغ سعر الدولار نحو 47.67 جنيهًا للشراء، و47.77 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر اليورو 51.23 جنيهًا للشراء، و51.35 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيهًا للشراء، و59.65 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيهًا للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك

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