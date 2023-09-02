هل سيتم إلغاء التشعيب بداية من العام الدراسي 2023-2024؟.. مصادر توضح

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيقة إلغاء التشعيب بداية من العام الدراسي المقبل، والتى قد أعلنت عنها الوزارة العام الماضي، لافتة إلى أنه سيتم إلغاء تشعيب علمي علوم وعلمي رياضة بداية من العام الدراسي الحالي والذي من المقرر أن ينطلق فى 30 سبتمبر الجاري.

وتابعت المصادر لـ الدستور، أنه حتى الآن لم يصدر أى قرار خاص بهذا الشأن ولم تناقشه وزارة التربية والتعليم من الأساس وإذا حدث ذلك سوف يتم إعلانه من خلال بيان رسمى صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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وأوضحت، أن هذا الأمر إن تم تطبيقه سوف يكون على الطلاب الذين سوف يدخلون الصف الأول الثانوي وليس طلاب الصف الثالث الثانوي، مؤكدة أنه من المستحيل أن يتم تطبيقه على 3 ثانوى وإذا طبق سوف يطبق على طلاب الصف الاول الثانوي وسوف يتم إخطارهم بذلك قبل بداية العام الدراسي إذا صدر بذلك قرار رسمى.

وكان قد أكد الوزير ضرورة الانتهاء من الاستعدادات المبكرة للعام الدراسى الجديد، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الصيانة وجاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى، و استبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة.

كما أوضح الوزير أنه في إطار إجراءات الوزارة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، فإن الوزارة بصدد إعداد مواد تعليمية وتدريبية على موقع الوزارة، بالإضافة إلى وضع بنوك أسئلة، وذلك في إطار المشروع الذي أطلقته الوزارة "التقويم من أجل التعلم".

وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل المنصات التعليمية، والقنوات التعليمية، لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، موضحًا أن تفعيل المنصات يتم بمشاركة خبراء متميزين في مختلف المواد الدراسية، حيث يقدم المعلمون المتميزون في مختلف المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية حصص على المنصات والقنوات التعليمية وشرح المناهج الدراسية، كما يتم دمج التكنولوجيا في عرض التجارب العلمية للمناهج الدراسية على المنصات والقنوات التعليمية من خلال "الواقع المعزز"، فضلا عن تطبيق فترات مشاهدة قنوات مدرستنا فى جميع المدارس، موجها بضرورة وجود منصة تعليمية لكل مديرية تعليمية.

