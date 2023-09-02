السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل إعلان قرارها.. 10 معلومات أساسية عن لائحة الانضباط المدرسى

التربية والتعليم
التربية والتعليم

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، خلال أيام، في إعداد القرار الوزاري الخاص باللائحة الانضباط المدرسي.

وتستعد الوزارة لإصدار كل تفاصيل القرار تمهيدًا لإعداد اللائحة الجديدة وتعميمها على المديريات التعليمية والإدارات لتطبيقها فى العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري.

وترصد "الدستور" أهم 10 معلومات أساسية عن لائحة الانضباط المدرسي:
1- تحتوى على حقوق ومسئوليات  الطالب والمعلم والمشرف اليومي ومدير المدرسة.
2- تتناول حق الطالب وولى الأمر في التظلم من العقوبة الموقعة على الطالب.
3- تتناول اللائحة المخالفات التي قد يقوم الطلاب بها مقسمة إلى ثلاثة مستويات تتدرج من المخالفات البسيطة وحتى المستوى الثالث، وهي المخالفات الجسيمة.
4- تتناول أسلوب المعالجة لارتكاب هذه المخالفة للمرة الأولى أو تكرار المخالفة للمرة الثانية.
5- تتناول المخالفات بأسلوب وقائي وعلاجى عن طريق رصد المخالفات وأسبابها وإيجاد الحقوق لمنع تكرارها.
6- تتدرج المعالجات من الإرشاد والتوجيه وبحث المخالفة بواسطة الإخصائى الاجتماعى وتصل إلى توقيف الطالب لمدة لثلاثين يوماً عن الدراسة أو الفصل الكامل لمدة عام دراسي.
7- تحتوى على إقرار من ولى الأمر بالاطلاع على اللائحة والإقرار بما جاء فيها طوال فترة تواجد الطالب في المدرسة.
8- تتضمن اللائحة عقوبات متدرجة للطلاب الذين يخرجون عن التقاليد المتعارف عليها.
9- هذه العقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل النهائي.
10- تختلف العقوبة حسب نوع المخالفة التي تتباين بين اللفظية أو الاعتداء بالأيدي وتبادل العنف.

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وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابا دوريا رقم (۳۱) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣١، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار اللازم لأسر العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

وأكد الكتاب الدورى أنه يتم التنبيه باتخاذ اللازم نحو تسهيل إجراءات تحويل الطلاب إلى مدارس مدينة بدر والعاصمة الإدارية، وعدم التقيد بالكثافة العددية المقررة، لأبناء العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

كما أشار الكتاب الدورى إلى أن تكون عملية تحويل الطلاب سلطة السادة مديري المديريات والإدارات التعليمية، ودون الرجوع للوزارة، وللم شمل الأسرة، مشددا على جميع الجهات المعنية تنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري.

لائحة الانضباط المدرسي رضا حجازي التربية والتعلي التعليم المدارس

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