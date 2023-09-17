موعد بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2024 للصفوف الابتدائية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل؛ بالتزامن مع الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2023-2024

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي منذ فترة زمنية مضت على موقع فيسبوك، عن الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2023-2024، الذي من المقرر أن يستمر لمدة 35 أسبوعًا.

موعد بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2024 للصفوف الابتدائية

موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023/2024

وأوضحت الوزارة خلال الخريطة الزمنية التى نشرتها على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن العام الدراسي الجديد 2023-2024 يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وينتهي يوم السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى 2023 /2024

وأضافت وزارة التربية والتعليم في بيانها، أن إجازة نصف العام تمتد لأسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، مشيرة إلى أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وأشارت الوزارة فى بيانها إلى أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، بعد التقدم بطلب لـ وزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

موعد بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2024 للصفوف الإبتدائية

- بدء امتحان الترم الأول في العام الدراسي الجديد يوم الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، تُعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

موعد بدء الدراسة فى الترم الثانى 2024 وموعد امتحانات نهاية العام

وأوضحت الوزارة خلال منشور لها سالف الذكر أن موعد بدء الدراسة فى الترم الثاني في العام الدراسي الجديد فإنه سوف يبدأ اعتبارًا من يوم السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024، على أن تنطلق امتحانات الترم الثاني في العام الدراسي الجديد 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، كذلك بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.