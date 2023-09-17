محافظ المنوفية يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عددًا من المدارس بمراكز قويسنا وبركة السبع؛ للوقوف على مدى الاستعدادت والجاهزية الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

جاء ذلك بحضور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري عموم الإدارة التعليمية لمراكز قويسنا وبركة السبع.

تجهيزات مجمع مدارس قويسنا

وتابع محافظ المنوفية، أعمال التجهيزات بمجمع المدارس بشارع سعد زغلول، بمركز ومدينة قويسنا والذي يضم "مدرسة قويسنا الحديثة للتعليم الأساسي، مدرسة قويسنا الرسمية للغات، مدرسة قويسنا المتميزة المتكاملة للغات" ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية غرب بركة السبع، وحرص المحافظ بنفسه على تفقد الفصول الدراسية، فيما كلَّف المحافظ رئيس مدينة قويسنا بتحسين مستوى النظافة بالشوارع ورفع الحالة العامة بمحيط المدارس لتهيئة الأجواء للطلاب.

استلام مخصصات الكتب الدراسية

وخلال تفقده لمدرستيِّ قويسنا المتميزة المتكاملة للغات وأبو بكر الصديق الإبتدائية ببركة السبع، استفسر محافظ المنوفية عن حجم قوة العمل وخطة التدريس للعام الدراسي الجديد واطمأن على استلام كل المخصصات للكتب الدارسية.

فيما كلَّف المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمراجعة خطة دعم وصيانة المدارس للإطمئنان على الجاهزية الكاملة لها وكذا التنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لبركة السبع، لبحث استغلال عدد من قطع أراضي أملاك الدولة بقرية شنتنا الحجر لإدراجها ضمن خطة الهيئة لإقامة مدارس عليها لخدمة الأهالي، مشيرًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإقامة العديد من المدارس التجريبية لاستيعاب الكثافات الطلابية.

وفي لفتة طيبة أمر المحافظ بتوزيع مواد غذائية ولحوم على عمال المدارس، فيما وجه مدير الإدارة التعليمية بقويسنا ببحث طلب ولي أمر يلتمس التحاق نجله بالمدرسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم وفقًا للوائح والاشتراطات المعنية للقبول.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة المدارس بنطاق المحافظة بإجمالي 2616 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية وبطاقة 24 ألفًا و243 فصلًا دراسي، لاستقبال الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من استلام كافة المخصصات من الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلاب، يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بانطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية حرصًا على مستقبل الطلاب.