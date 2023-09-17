الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل تعدي عاطل على شقيق زوجته بسلاح أبيض في المنوفية

حبس متهم
حبس متهم

حياة بائسة عاشتها فتاة عشرينية عندما ساقها القدر إلى الزواج من شخص دائم التعدي عليها بالضرب المبرح، وعندما تصدى له شقيقها وأصر على طلاقها منه، شرع في قتله أمام الجميع.

أقوال المتهم بالتعدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض

اعترف المتهم “عماد.س” بارتكاب جريمة التعدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض خلال جلسة صلح، حيث حاول إقناع زوجته بالعودة للمنزل الزوجي.

وقال المتهم إن شقيق زوجته هو السبب في نشوب مشاجرات دائمة بينه وبين زوجته، وهو من يحرضها على العصيان وترك منزل الزوجية، وعندما لجأ المتهم لإقامة جلسة صلح، قام المجني عليه بسبه أمام الجميع بأبشع الألفاظ واتهمه بأنه ليس رجلاً لأنه يرفض تطليقها، ففقد أعصابه وتشاجر معه وتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته.

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أقوال المجنى عليه 

أقر المجني عليه أمام جهات التحقيق المختصة بأن المتهم دائم التعدي على شقيقته بالضرب المبرح، مما تسبب في إصابتها بعدة كسور، وحررت ضده عدة محاضر، بالإضافة إلى عدم إنفاقه عليها ولا على طفلتها، وطلبت منه الطلاق وديًا، لكنه رفض، بالإضافة إلى مطاردتها بشكل دائم، لذلك أصرت على طلاقها منه.

وقررت النيابة العامة بالمنوفية إحالة المتهم بالتعدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض مطوي، والشروع في قتله، أثناء جلسة صلح بينهم، لمحكمة الجنايات. وذكر قرار الإحالة أن المتهم هو “شادي.ع”، عاطل، قام بالتعدي على شقيق زوجته بعد مشادة كلامية نشبت بينهم، أثناء جلسة صلح، لمحاولة إرجاع زوجته.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان مدى إصابته، وإرسال تقرير مفصل بحالته.

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