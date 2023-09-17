حبس عاطل قتل شابا في مشاجرة بالإسكندرية 15 يوما

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل شاب بشارع برنيس بالقرب من شارع محمد نجيب، بسبب مشاجرة وخلاف بين شقيقه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

بلاغ بوجود مشاجرة مع شقيق المجني عليه

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم المنتزة أول بالإسكندرية، بوجود مشاجرة في برنيس متفرع من شارع محمد نجيب وانتقل ضباط القسم إلى محل الواقعة، توصلت التحريات وفاة المدعو "ص.م،ص" متأثرا بإصابته بعد التعدي عليه من المتهم " ق.م"، عاطل، بشارع برنيس متفرع من محمد نجيب دائرة القسم وذلك بسبب مشادة سابقة، عند مرور شقيق المجني عليه بالشارع وعند نزول المجني عليه لمعرفة سبب المشاجرة حدثت مشادة بينه وبين المتهم وعلى أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض ، فسقط على الأرض متأثرا بجراحه.

القبض على المتهم ونقل المجنى عليه إلى المستشفى

جرى نقل المجني عليه إلى أحد المستشفيات لعلاجه ولكنه توفي متأثرا بإصابته وتمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم وضبط السلاح، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتصريح بدفن الجثمان بعد إجراء الكشف الطبي عليه، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.



كانت قد قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس عامل خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل عاطل بسبب الخلاف على ثمن قطعة من المخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في موقع الحادث وسؤال شهود العيان حول الواقع.



تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل بشارع ال 20 بمنطقة العمراوي شرقي محافظة الإسكندرية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ثان وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين صحة الواقعة، وكشفت التحريات بأنه كان يوجد خلافات وقعت بين المتهم ويدعى م.ع، 28 سنة، عامل خردة، والمجنى عليه م.ا، 25 سنة، عاطل، بسبب الخلاف على قيمة شراء جرعة من المخدرات، إذ أن المتهم تحصل على مبالغ مالية نظير شراء المخدرات للمجنى عليه إلا أن المتهم طالبه بالقطعة المخدرة أو رد المبالغ المالية فرفض الأخير وقامت مشاجرة بين الطرفين، على أرها طعن المجنى عليه المتهم بسلاح أبيض فقام المتهم بضربه بسلاح ناري "المقروطة" فأودت بحياة المجنى عليه فى الحال.



جرى نقل جثة المجنى عليه إلى المشرحة، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.