حبس تاجر فاكهة بحوزته 4 كيلو هيروين في السلام

قررت النيابة العامة بالسلام اليوم السبت حبس تاجر فاكهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت ٤ كيلو بغرض ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

تفاصيل الواقعة

كانت بداية الواقعة عندما ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على (فكهاني- مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام وبسؤاله أقرّ بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.