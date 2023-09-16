السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعامل بتهمة الاتجار فى الهيروين بالإسكندرية

المؤبد
المؤبد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة عشرة، بمعاقبة المتهم عامل  غيابيا بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عن التهمة الأولى والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمه ألف جنيه عن التهمة الثانية، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه، بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2362 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أن تحرياتها دلت على قيام المتهم "م.م.م" عامل، بمزاولة نشاط في الاتجار بالمخدرات، مستخدمًا دراجة بخارية في أعمال الترويج، فانتقلت قوة أمنية لمكان تواجده، فأبصرته يقوم بأعمال الاتجار بالمخدرات.

وتم ضبطه وضبط الدراجة البخارية، وعثر بحوزته على علبة سجائر تحتوي على لفافة بلاستيكية كبيرة بداخلها مخدر الهيروين، وكذلك 3 لفافات لمخدر الهيروين، وعثر على سلاح أبيض، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته، أقرّ بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته، والدراجة البخارية لتسهيل عملية الإتجار، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد المواد المخدرة المضبوطات بالمصاريف الجنائية والحبس مع الشغل لمدة سنة واحده السجن المؤبد

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