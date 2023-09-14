المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة السيارات فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالمعاقبة غيابيا للأول والثاني والثالث، وحضوريا للرابع والخامس كل من " ن.م.ال" و أ.ح.ا" و " ع.س.أ" و " ر.م.ش" و" ا.س.أ"، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بواقعة سرقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد شعيپ رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد إبراهيم عوض، والمستشار أكرم محمدين الفضالي ، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

أحداث القضية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1245 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد، بقيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهم بسرقة السيارة محل البلاغ بدائرة القسم.

تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، عن صحة واقعة سرقة السيارة المملوكة لـ" ف.اب.ع" وقيام المتهمين "ن.م.ال" و "أ.ح.ا" و "ع.س.أ" و "ر.م.ش"و"ا.س.ا" بسرقتها، بأن قام المتهم الأول بفتح السيارة وإدارة محركها وقيادتها عقب سرقتها حال قيام المتهمين من الثاني حتي الرابع بمراقبة الطريق من حيث المارة، وكان ذلك ليلا حال حملهم أسلحة بيضاء مخفية بين طيات ملابسهم، وقد اشترك المتهم الخامس مع باقي المتهمين بطريقي التحريض والاتفاق، إذ ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تولي زعامته تخصص في سرقة السيارة ليلا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.