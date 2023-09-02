"بسبب غيرة العمل".. عامل يقتل زميله بآلة حادة والنيابة تحيله لـ"الجنايات"

لم تتخيل أسرة المجنى عليه «رضا .م» أن نجلهم والعائل الوحيد لهم سيموت بهذه السهولة أثناء تأدية عمله، فهو لم يرتكب أى ذنب سوى أنه مجتهد وطموح في عمله، لكن الغيرة والحقد ملآ قلب زميله منه وقرر قتله بكل وحشية.

أقوال أسرة المجنى عليه

أقرت أسرة المجني عليه أمام جهات التحقيق مختصة بنيابه الخانكة أن المجني عليه «رضا .م» هو العائل الوحيد لأسرة تتكون من خمسة أفراد وكان يواصل الليل مع النهار فى العمل ليتمكن من الإنفاق عليهم، وعندما تولى منصب مشرف على المصنع محل عمله كان في غاية السعادة لأن راتبه سيزيد وسنتمكن من سداد ديوننا لكن القدر أوقعه في شخص عديم الرحمة وتعدى عليه بآلة حتى مات في يده.



أقوال المتهم



أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الخانكة بارتكاب واقعة مقتل زميله بالعمل وذلك بسبب غيرته منه بعد توليه منصب مشرف عليهم، مشيرا إلى أن المجني عليه كان يقوم باستفزازه دائما لأنه أصغر منه سنا وأصبح مشرفا عليهم في وقت قياسي، مؤكدا أنه كان يستحق هذا المنصب بدلا منه، ما أشعل نار الغيرة في قلبه ومع أول خلاف نشب بينهما في العمل لم يتحمل المتهم ما حدث، وقام بالتعدي على زميله بآلة حادة وأصابه بكسر حاد في الجمجمة وتوفي فور وصوله المستشفى.

قرارات النيابة



أحالت نيابة الخانكة، اليوم السبت، المتهم بقتل زميله في العمل بسبب الغيرة لمحكمة الجنايات، وكانت قد أمرت النيابة المختصهة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن المجني عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطه الخصوص يفيد بقيام عامل بالتعدي على زميله بآلة حادة بسبب خلافات العمل التي نشبت بينهما داخل محل عملهما بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وبإجراء التحريات الأمنية تم ضبط المتهم وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.