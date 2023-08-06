الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لسائق قتل زميله ضربًا فى الأزبكية

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن 3 سنوات، وذلك بتهمة التعدى على زميله ضربًا أفضى إلى الموت، بسبب الخلاف على أولوية المرور فى رمسيس بدائرة قسم الأزبكية.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين فى رمسيس ومصرع أحد طرفى المشاجرة، وجرى نقله إلى المشرحة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين مصرع سائق على يد زميله.

وكشفت التحقيقات عن أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجنى عليه بسبب الخلاف على أولوية المرور، تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب بمفك وعصا خشبية، فأحدث به الإصابات المذكورة في تقرير الطب الشرعى التى أدت لوفاته.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات شمال القاهرة التعدي قسم الازبكية رمسيس أولوية المرور
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