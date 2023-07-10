ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لطالب قتل زميله في مشاجرة ببورسعيد

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، بمعاقبة طالب متهم بقتل آخر خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

وتعود أحداث القضية رقم 1474 لسنة 2023 جنح الزهور، والمقيدة برقم 633 لسنة 2023 جنايات كلى بورسعيد، إلى يوم 21 فبراير 2023 باتهام "ع.م.ا.م" 19 عامًا، طالب، بقتل المجنى عليه كريم أحمد صلاح خلال مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء.

تبين من شهادة الشهود نشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه فى اليوم السابق على ارتكاب الواقعة، وتعدى كلا الطرفين على بعضهما البعض، وعلى إثر ذلك حضر المجنى عليه فى اليوم التالى إلى محل تواجد المتهم حاملا سلاح أبيض "مطواه" قاصدا التعدى على المتهم.

فدفع المتهم ذلك التعدى بواسطة مفتاح صغير أصاب المجنى عليه بيده وتم التفريق عنهما بواسطة اثنين من شهود عيان الواقعة، وإبعادهما عن بعضهما البعض، إلا أن المجنى عليه تتبع المتهم بالسلاح الأبيض، وأثناء ذلك عثر المتهم على سلاح أبيض "سكين" أحتفظ بها وما أن قدم المجنى عليه دارت بينهما مناوشات بالأسلحة البيضاء طالت إحدى الضربات العشوائية من المتهم جسد المجنى عليه فأحدثت إصابته التى أودت بحياته.

محكمة جنايات بورسعيد طالب قتل السجن المشدد الأسلحة البيضاء مشاجرة

الأكثر قراءة

أصغر عريس في مصر: "فاتح بيتين وفيديوهاتنا بقت ترند"

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

بعد غياب عامين.. الأهلى بطلًا للدورى للمرة 43

"مستنينك يا محمد".. كيف بدل غربق كليوباترا الضحكات إلى صراخ؟

قمة دول جوار السودان.. سياسيون: مصر تسعى لإزالة الاحتقان بين الأطراف المتصارعة

رفع أشلاء شاب سقط أسفل عجلات مترو دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟