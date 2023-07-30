الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صفعه على وجهه.. تفاصيل حبس نقاش قتل زميله فى المرج

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأحد، حبس نقاش 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زميله بعيار نارى، بسبب مشاجرة بينهما وصفعه على وجهه. 

كان تلقى قسم المرج إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصابًا بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشة"، داخل شقة فى منطقة المرج، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح نارى وأطلق النار على زميله وفر هاربًا.

تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نقاش مكان الواقعة طلقات نارية مصاب حبس محكمة جنح المرج قاضي المعارضات مستشفي اليوم الواحد

الأكثر قراءة

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

اعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. ونسب النجاح المعلنة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين