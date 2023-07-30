صفعه على وجهه.. تفاصيل حبس نقاش قتل زميله فى المرج

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأحد، حبس نقاش 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زميله بعيار نارى، بسبب مشاجرة بينهما وصفعه على وجهه.



كان تلقى قسم المرج إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصابًا بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشة"، داخل شقة فى منطقة المرج، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح نارى وأطلق النار على زميله وفر هاربًا.

تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.