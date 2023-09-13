موظف يتحرش بأجنبية في حمام منزلها.. والنيابة تحيله إلى الجنايات

أمرت النيابة العامة بالمعادي بإحالة المتهم "كريم أ م" إلى المحكمة الجنائية بتهمة التحرش الجنسي بموظفة أجنبية أثناء تواجدها في شقتها بالمعادي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "كريم أ م" مندوب شركة صيانة كهربائية تحرش جنسيا بالمجني عليها، بأن أتى قبلها أمور جنسية وإباحية بطريق القول والفعل على وجه يخدش حيائها، بأنه لما اختلى بها بمسكنها جاء في مرمى بصرها حاسرا عن نفسه ملابسه كاشفا عن عورته للفت نظرها نحوه لإغوائها فلما أبت فعلته استغاثت وطالبته بالانصراف فلاذ بالهرب، مبتغيا الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية منها كيفما أبانت التحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب في غير علانية أمرا مخلا بالحياء بأن أتى جرمه موضوع الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضافت التحقيقات أن المتهم دخل محل سكن المجني عليها بقصد ارتكاب جرمه المتقدم وصفه على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال المجني عليها

وقررت المجني عليها بأنه حال تواجدها بالشقة مسكنها طرق المتهم عليها الباب ففتحت وإذ به يحدثها بالعربية التي لا تفهمها إلا أنها فهمت من حديثه وإشارته أنه حضر لإصلاح سخان الحمام فأوصلته إليه وبعد خروجه فوجئت بالمتهم يقبل يدها مقررا لها بالإنجليزية أنها جميلة فحاولت طرده من الشقة مسكنها إلا أنه أخرج عضوه الذكري فما كان منها إلا أن قامت بالصراخ مستغيثة بقاطني العقار ففر المتهم هاربا.

شهادة ضابط شرطة قسم المعادي

شهد بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة واقتراف المتهم لها قاصدا حصوله على منفعة جنسية من المجني عليها.

المتهم ينكر

أنكر المتهم بتحقيقات النيابة العامة ما أسند إليه من اتهام، حيث أنه وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بإنكار الاتهام وجادل عنه محام شرح ظروف الدعوى وملابساتها ودفع بانقطاع صلة المتهم بالواقعة وبعدم معقولية تصوير الواقعة وتناقض أقوال المبلغة وبطلان التحريات وانتهى إلى طلب براءة المتهم مما نسب إليه.