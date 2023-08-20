الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرش بزميلته.. الإدارية العليا تجازى سائقًا فى المنوفية

محكمة
محكمة

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من سائق بالإدارة العامة لصرف غرب المنوفية بالدرجة المالية الرابعة بمحافظة المنوفية وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من إحالته للمعاش.

وقالت المحكمة إن الطاعن في غضون عام 2018، بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها سلفا، خالف القوانين والتعليمات، وذلك بأن تحرش بالكاتبة بإدارة صرف غرب المنوفية عنوة يوم 28/5/2018 عند البوابة الخارجية للإدارة محل عملها، وهو ما يُشكل هتكا لعرضها متعديًا عليها بالألفاظ الخارجة، ونزع حجابها ما أدى لانكشاف شعرها.

أضافت المحكمة: ودخل دورة مياه السيدات بالدور الأرضي بإدارة صرف غرب المنوفية حال وجود زميلته بمفردها دون مبرر كما دأب على التعدي على الشاكية بالألفاظ الخادشة والتحرش بها لفظيًا وبصق عليها.

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