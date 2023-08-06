الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بطريقه المغافلة.. حبس متهم حاول سرقة سيارة بالمعادى

حبس
حبس

أمرت نيابة المعادي بحبس شاب له معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة بعد مغافلة قائدها حال نزوله وتركه محرك السيارة يعمل بمحافظة الجيزة.

وجهت النيابة له تهمة السرقة وطلبت استكمال التحريات حول الواقعة وعن المتهم لمعرفة سجله الإجرامي، كما أمرت بعرضه على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على شاب مقيم في حلوان، له معلومات جنائية، حال محاولته تشغيل محرك سيارة دون لوحات معدنية، بدائرة قسم شرطة المعادي عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية، وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة المشار إليها من الجيزة عن طريق مغافلة قائدها حال نزوله وتركه محرك السيارة يعمل، وقد أمكن التوصل لمالك السيارة، وباستدعائه وسؤاله أيد ما سبق. 

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