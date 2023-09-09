السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجنايات تقضي ببراءة أب ونجله من تهمة "تجارة الكيف" بإمبابة

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة السادسة جنايات، حكمها ببراءة كلا من "مجدي .م" ونجله سيد، محبوسين على ذمة القضية لاتهامهم بالإتجار في الهيروين المخدر بإمبابة.

 

وكشف أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بأنهم في فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة حازا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً وهو الهيروين في غير الأحوال المصرح قانونا.

 

وتضمنت شهادة معاون قسم شرطة إمبابة بالتحقيقات بأنه ونفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهمين والدراجة البخارية وذلك لوجود تحريات دلته على قيامهم بالإتجار في المواد المخدرة فقام بضبط وتفتيش الأول وعثر بحوزته على 32 لفافة لجوهر الهيروين وهاتف والثاني عثر بحوزته على 12 لفافة لجوهر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف وعثر بالدراجة على 35 لفافة لجوهر الهيروين وأربعة أكياس متحجرة لجوهر الهيروين وميزان حساس.

 

وبمواجهتهم أقروا بإحرازهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالي حصيله التجارة والميزان لتجزئة المواد المخدرة والدراجة للتنقل وترويج المواد المخدرة.

 

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وطالبت النيابة العامة خلال أولى الجلسات تطبيق مواد الاتهام على المتهمين وطالب دفاع المتهم المستشار محمد كمال غيطاس المحامي بالنقض تأجيل الدعوى الجلسة الماضية لمناقشة مجرى التحريات بالقضية والسماع لشهادته وبجلسة اليوم استمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهمين الذي دفع بمبررات قانونية تطالب ببراءة المتهمين، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

محكمة جنايات الجيزة الهيروين المخدر معاون قسم شرطة إمبابة الدراجة البخارية جوهر الهيروين

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