الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"شاشة" تقود نقاشًا للسجن المشدد 7 سنوات بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار أشرف كامل أبوزينة، والمستشار أحمد محمود إبراهيم، وسكرتير المحكمة عادل عزت، بمعاقبة نقاش، بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بضرب أفضى إلى موت.

جنايات كرموز 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6729 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز بالعثور علي جثة المجني عليه "م. ع. م" بالقرب من السكة الحديد دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز عن أنه علي إثر بلاغ بالعثور علي جثة المجني عليه "م. ع. م" وتنبعث منها رائحة كريهة بالقرب من السكة الحديد، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية الي مكان البلاغ، وتبين العثور علي 2 جوال بلاستيكي بفحصهما تبين أن بداخلهما جثمان المجني عليه بحالة تحلل، وبتكثيف التحريات توصلت إلي قيام المتهم "ي. ش. م" نقاش بارتكاب الواقعة، حيث إن المتهم كان يقطن رفقة المجني عليه بمسكنه، وأنهما قاما بشراء شاشة تليفزيون وجهاز كمبيوتر مشاركة بينهما، ولمرور المتهم بضائقة مالية توجه لمسكن المجني عليه، عارضا عليه بيع تلك المنقولات إلا أن المجني عليه رفض، فهم المتهم بنزع الشاشة من مكانها واعترضه المجني عليه، فدفعه المتهم بيده في صدره ثم دفعه بكلتا يديه فسقط مغشيا عليه وفارق الحياة، واستولي المتهم علي المنقولات وغادر محل الواقعة، وبعد أن أيقن وفاة المجني عليه، توجه للمسكن مرة أخري وقام بالتخلص من الجثمان ووضعه بجوالين وإلقائه بمكان العثور عليه.

وأضاف المتهم أنه كان قاصدا التعدي عليه بالضرب دون اتجاه نيته الي إزهاق روحه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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