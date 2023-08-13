الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق عقار كرموز المتسبب فى تصدع 3 طوابق

حريق عقار كرموز
حريق عقار كرموز

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق هائل في عقار قديم بمنطقة كوم الشقافة، مما تسبب فى تصدع 3 طوابق وإخلاء العقار من السكان بشكل عاجل، لما يمثله من خطورة داهمة على حياة السكان، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإعداد تقرير عن حالته، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.


تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالعقار رقم 4 شارع السباعي بكوم الشقافة بمنطقة كرموز، وانتقل مسئولو الحي وضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع العقار.


وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق هائل امتد إلى 3 طوابق بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن تصدع العقار، وتضرر 4 أسر، وتم إخلاؤه من السكان، لخطورته الداهمة.


وجرت السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

 

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