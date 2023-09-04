الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 فى انقلاب سيارة نقل بطريق "الإسكندرية- مطروح"

اسعاف
اسعاف

أصيب فجر اليوم الإثنين، 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل فى الكيلو 101 بـطريق "الإسكندرية- مطروح" وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزى.  

 أسماء المصابين في الحادث

وحصلت الدستور على أسماء المصابين، وهم " يوسف طلعت برسوم 30 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد فضل محمد 37 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، حماده جميل عبد العظيم 29 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد العيسوي عبد الحميد 53 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري".

خروج 3 حالات للتحسن وحجز مصاب بقسم العظام

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى الضبعة المركزى بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتم خروج 3 حالات منهم للتحسن وحجز مصاب بقسم العظام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجى 6 أشخاص أصيبوا، الجمعة الماضية، فى حادث انقلاب سيارة بطريق فى الكيلو 175 بطريق محور الضبعة، قام الطاقم الطبي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

ولقى شخصين مصرعهم وأصيب 5 أخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل وهراس طريق في الكيلو 90 بطريق الإسكندرية مطروح، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة وجرت المتابعة الميدانية لوكيل وزارة الصحة.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، وتم  التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

مستشفي الضبعة المركزي انقلاب سيارة نقل طريق الإسكندرية مطروح إصابة 4 أشخاص اسماء المصابين

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