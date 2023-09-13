المشدد 5 سنوات لتاجر مخدر الحشيش بكفر الشيخ

أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، حكمًا حضوريًا بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه باتجاره في جوهر الحشيش المخدر، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

المشدد 5 سنوات لعاطل في كفر الشيخ

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمُتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 9277 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2176 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "عبدالعاطي.إ.ع.ع"، 49 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية القرضا التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 19 يونيو 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ حاز وأحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

وفي وقت سابق، قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ اليوم، حضوريًا، بمعاقبة عامل عادي من إحدى قرى مركز كفر الشيخ بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصروفات.

وشكلت الدائرة من المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 9278 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2177 لسنة 2023 كلي جنايات كفر الشيخ.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، أن المتهم قام بحوزة الهيروين المخدر لترويجه على زبائنه بقري مركز كفر الشيخ، وان رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ كان قد وردت إليه معلومات أكدتها التحريات والمصادر السرية الموثوق بها بأن المتهم يقوم بالاتجار في الهيروين المخدر على قري مركز كفر الشيخ، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من الهيروين المخدر المعد للاتجار والتوزيع على زبائنه، ومبلغ مالي وخنجر، وأقر بحيازته المضبوطات والاتجار في الهيروين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.