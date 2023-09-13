الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتاة من كفرالشيخ: أدعم ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة

إلهام مراد
إلهام مراد

قالت إلهام مراد، إحدى فتيات مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، إنها تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب ما حققه على أرض الواقع من إنجازات في كل ربوع مصر بشكل عام وفي محافظة كفرالشيخ بشكل خاص، والتي بدأ الشعور بها في كل نواحي الحياة.

ولفتت إلى أنه يأتي على رأس تلك الإنجازات تدشين مبادرة "حياة كريمة"، والتي تسعي لتطوير الريف، ويتم تطبيقها في 187 قرية بمحافظة كفرالشيخ، بخلاف المشروعات القومية العملاقة التي تم تدشينها على أرض المحافظة.

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محافظ كفر الشيخ: تكثيف الأعمال للانتهاء من المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

توفير الآلاف من فرص العمل بالمشروعات القومية

وأوضحت خلال حديثها مع "الدستور"، أن مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكي تأتي على رأس تلك المشروعات العملاقات، والتي تعد إحدى كبرى المزارع السمكية في الشرق الأوسط ، وأيضًا إنشاء مصنعي الرمال السوداء للصناعات الاستراتيجية وغيرها من المشروعات، والتي قد استفاد منها أبناء المحافظة بشكل مباشر في توفير الآلاف من فرص العمل منهم العديد من زملائي، كما أنه وضع المحافظة بقوة على خريطة الاستثمار العالمية.

وأضافت فتاة كفرالشيخ، أن الرئيس قد اهتم بالشباب في مختلف الأصعدة وعمل جاهدا لخلق جيل واع متمكن من أدوات العصر، وذلك بتوفير التدريبات المختلفة بشكل مجاني من خلال مؤسسات الدولة وعلي رأسها وزارة الشباب والرياضة وأيضا الاهتمام بصفة خاصة بالفتيات وتوفير فرص تدريب مناسبة لهن وتعليم بعضهن حرف يدوية من أجل إقامة مشروع اقتصادي لها يدر عليها الربح، فضلاً عن توعية الشباب وتثقيفه من خلال الندوات والدورات التدريبية والتوعوية المختلفة، والتي يتم تنظيمها من حين لآخر على يد مدربين متخصصين، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 

حياة كريمة بكفر الشيخ دعم الرئيس السيسي بكفر الشيخ دسوق كفر الشيخ المشروعات القومية بكفر الشيخ

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