تقديم الخدمات الطبية لـ980 مواطنًا بقرية كوم الحجر بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية كوم الحجر بمركز الحامول، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية، الدكتور طارق الشربيني.

10 تخصصات طبية متنوعة ضمن القافلة الطبية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، وتوفرت 10 عيادات متخصصة، تضم 8 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، واستفاد من خدمات العيادات 980 مواطنًا خلال اليومين، وإجراء 161 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 51 صورة أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 514 مواطنًا.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ65 مواطنا خلال القافلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ9 مرضى، وتم تحويل 5 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.