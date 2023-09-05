نظمها التحالف الوطني".. الكشف على 439 مريضا خلال قوافل طبية بكفر الشيخ

شهد مستشفى جامعة كفر الشيخ، تنظيم قافلة طبية تحت مظلة التحالف الوطني، لجمعية الأورمان، بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ.

وقال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن القافلة قدمت خدماتها للمرضى والمترددين عليها من عدد من القرى، مشيراً إلى أن أنه جرى تنظيم قوافل علاجية تم خلالها الكشف الطبي خلالها على 439 مريضاً، وإجراء الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا على نفقة جمعية الأورمان، من قرى الدقاينه، والزهراء وعزبة العرب وعزبة الروس مركز مطوبس، وقرية الشهابية، وقريه حماد، وقرية عميرة، بمركز البرلس، وعزبة العرب وكفر المدينة، ومحله مالك ودسوق مركز دسوق.

قوافل طبية علاجية مجانية بعدد من قري كفر الشيخ

وفي وقت سابق ، فقد أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الشئون الصحية بـ محافظة كفر الشيخ، أنه قد تم تنظيم قافلة طبية مجانية في قرية الخاشعة بمركز بلطيم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مدار يومين، بتوجيهات من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف وكيل المديرية الدكتور طارق الشربيني.

11 عيادة متخصصة بـ 9 تخصصات طبية

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أن القافلة تضمنت العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 11 عيادات متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، والمسالك، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، وأمراض الأنف والأذن، وقد استفاد من خدمات العيادات 1048 مواطنا خلال اليومين.

وتابعت أنه تم أيضًا إجراء 195 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 50 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 636 مواطنا.

واستكملت وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ75 مواطن خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ8 مرضى، وتم تحويل 13 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.