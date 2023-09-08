الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات نظافة وإزالة إشغالات في قرى ومراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ
كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى مراكز محافظة كفر الشيخ ، حملات نظافة، وإزالة إشغالات، ومتابعة حل مشكلة مياه الصرف الصحي بقرية الحمراوي، ورفع المياه من الشوارع، وتطهير بيارات الصرف الصحي، وتسليك خطوط الصرف، بعدد من مدن المحافظة.

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إزالة 11 حالة تعد وحملات للنظافة وزراعة الأشجار في كفر الشيخ

وأكد علي سلامة، رئيس مدينة مسير، متابعته أعمال تسليك خط الصرف الصحى بالتنسيق بين جهاز النظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار رفع مطابق الصرف بمدخل المدينة وعمل صفايات المطر، وتطهير بيارات الصرف الصحي بمدينة مسير، وإصلاح بعض الأخطار اليومية، وتسليك بعض الخطوط بشوارع المدينة، ورفع مخلفات التطهير فى حينه، إضافة لحملات النظافة اليومية.

حملات نظافة بسيدي سالم وبلطيم وقلين

وأوضح أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، شن أعمال النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية، ورفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز ومدينة سيدي سالم، وتابع رفع كفاءة الانارة العامة، ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بقرى المركز.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وتابع حملات النظافة بقرى مركز قلين، ورفع كفاءة الإنارة.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة اليومية، وجمع القمامة، فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة، كما تابع أعمال رفع كفاءة الإنارة بالشوارع.

أعمال النظافة بشوارع الحامول 

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة بمسح وازالة الاتربة بجوار الأرصفة بمدخل الحامول  كفر الشيخ، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات ، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي، وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها، وتحميلها لمقلب القمام، ورش الشوارع بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة، كما تابع حملة إزالة الإشغالات، ورفع جميع الباعة بمدخل تريان وامتداد شارع أبو بكر الصديق ودوران أبو النور، وتحرير محاضر إشغال طريق ومحاضر نظافة وبيئة للمتواجدين بالشوارع.

وتفقد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، شوارع قرية الحمراوي، موجها بسرعة حل مشكلة الصرف الصحي، وتطهير جميع غرف الصرف بمشروع الصرف الصحي بقرية الحمراوي، وقرية أبو طبل، مشددًا بسرعة رفع مياه الصرف من الشوارع المتضررة.

كما تابع حملات رفع الإشغالات بحي شرق وغرب كفر الشيخ، وبمنطقة عمارات الأوقاف، والمدينة الصناعية، وامتداد شارع 23 يوليو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

الصرف الصحي قلين بلطيم سيدي سالم كفر الشيخ

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