حملات لإزالة التعديات ونظافة ورصف الشوارع فى كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه تابع الحملات المتعددة التي شهدتها مدن وقرى المحافظة، من أعمال رصف الطرق، إضافة لزراعة الأشجار، ورفع كفاءة الحدائق وري الزراعات، وحملات النظافة المتعددة، وحملات إزالة الإشغالات، وإزالة 6 حالات تعد، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، موجهاً بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه، والتعدي على الأرض الزراعية، وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعد في المهد.



إزالة 6 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بالحامول

حيث تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية، إزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لصبة سمل خرساني تعد على الأرض زراعية على مساحة 100م بقرية أبو سكين، وفك شدة خشبية بغرض صبة سمل خرسانى تعد على الأرض الزراعية بناحية قرية 83 الخريجين على مساحة 120م، وإزالة فورية لحالتين، تعد على الأرض الزراعية بقرية 17 المنصور على مساحة 350م.



استكمال أعمال رصف الطرق بمركز دسوق

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، تنفيذ مشروعات خطة مديرية الطرق، واستكمال أعمال الرصف الجارية بطريق دائري فرج الكبرى وعرض الطريق 8 أمتار تابع لمديرية الطرق، بطول 2 كيلو و100 متر، موجهاً بالإسراع في معدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل، ومراعاة الدقة في التنفيذ والجودة في الأداء وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين، كما تابع حملات إزالة الإشغالات بشوارع مدينة الرياض.



وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة، ورفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز ومدينة سيدي سالم، ورفع كفاءة الانارة العامة ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بقرى المركز.



وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال حملات النظافة، ورفع التراكمات اليومية من القمامة، إضافية لرفع كفاءة الحدائق العامة، وزراعة الأشجار.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف، بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.