حملة موسعة لإزالة الإشغالات بحى غرب كفر الشيخ

قاد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة موسعة لإزالة الاشغالات، بحي غرب كفر الشيخ، حيث وجه بتطبيق القانون على جميع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد موافي أن ذلك جاء بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة ورفع الاشغالات من شوارع العاصمة بحي شرق وغرب كفر الشيخ، وإزالة التعدي على حرم الشوارع بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وعمار الكرش، مساعد رئيس حي غرب لشئون الازالات والاشغالات، ورجال قسم الاشغالات بحي غرب كفر الشيخ.

وفي سياق منفصل، فقد أكد المهندس حسن موافي، الوحدة المحلية بكفر الشيخ تضرب بيد من حديد على التعديات على الأراضي الزراعية على مر الأيام الماضية، بما في ذلك مخالفات البناء بدون ترخيص.

وأكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه تمت إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرية الخادمية، حيث تم ردم حفر قواعد من المهد، وإيقاف الأعمال وتسليم الأرض لجهة الولاية.

وجرى فك شدة خشبية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحي غرب كفر الشيخ، حيث تم إيقاف الأعمال وإزالة الشدة الخشبية بالكامل، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك بمتابعة اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وعمار الكرش، مساعد رئيس الحي لشئون الإزالات والإشغالات، وتمت إزالة التعديات على الأرض الزراعية، بحضور محمد صلاح، وهاني الجميل، نائبا رئيس المدينة لشئون القرى، وبسيوني عبد الفتاح، رئيس قرية الخادمية، وحضور فني الإدارة الهندسية ومندوب الجمعية الزراعية الخادمية.