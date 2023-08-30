رفض طعن 4 موظفين بـ"زراعة كفر الشيخ" وتأييد وقفهم عن العمل

قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، رفض طعن مفتش زراعة «أطيان، أملاك» بمنطقة أوقاف كفر الشيخ حاليًا وسابقًا مشرف وحدة غرب البنوان بالدرجة الثانية، ومشرف زراعة بوحدة غرب البنوان متعاقد، ومحصل أرض فضاء بذات الوحدة بالدرجة الثالثة، ومشرف بذات الوحدة متعاقد وجميعهم تابعين لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لمخالفتهم قواعد العمل.

تفاصيل الحكم الصادر ضد الطاعينين

كانت المحكمة قد قضت بمجازاة الطاعن الأول بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف ومجازاة الطاعنين الثاني والثالث والرابع بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

حيثيات المحكمة لرفض الطعن

وذكرت المحكمة أنّ الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في قضيتها رقم 68 لسنة 45 ق، أنهم فى غضون الفترة من 2009 حتى 2015 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:

1- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ (65633,60 جنيه) جملة المبالغ المتراكمة على أحد المواطنين نظير استئجاره أرض ملك الأوقاف اعتبارا من عام 2009 وحتى 2015.

2- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات حيال تعدى المواطن على أملاك الأوقاف اعتبارًا من 12/10/1992م وقيامه ببناء فيلا مكونة من طابقين محاطة بسور على مساحة 1680 متر.

3- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ (6893,10 جنيه) من المواطن نظير إيجار أرض فضاء ملك الأوقاف مساحتها 153 متر.وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبياً عما نسب إليهم.

وفي سياق أخر، كان اعتمد المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 600 لسنة 2023، للحركة القضائية لعام 2023- 2024 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة بإصدار الحركة القضائية.