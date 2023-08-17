الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 وموعد بدأ الدراسة

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 وموعد بدء الدراسة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 وموعد بدء الدراسة

الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023/2024 لطلاب الجامعات وموعد بدء الدراسة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات على الخريطة الزمنية وموعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023/2024 لطلاب الجامعات والمعاهد، حيث سيبدأ العام الدراسي 2023 -2024 لطلاب التعليم العالي بداية من 30 سبتمبر المقبل، فيما سينتهي العام الدراسي 2023 -2024 رسميًا في 30 مايو 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 وموعد بدء الدراسة للمدارس

وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال موقعها الإلكتروني عن الخريطة الزمنية لموعد بدء الدراسة 2023 -2024 في المدارس لكل المراحل التعليمية، والتي تبدأ فى يوم 30 سبتمبر 2023

بناء على الخريطة الزمنية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 2023 /2024 فإنه

يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى الخميس 25 يناير 2024.

– تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

– امتحان الفصل الدراسي الأول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

– إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

بداية الفصل الدراسى الأول فى الجامعات

وطبقًا للخريطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات فإن الفصل الدراسي الأول في الجامعات 2023 -2024سوف يبدأ من السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعا، حيث سينتهي الفصل الدراسي في الخميس 4 يناير 2024.

وستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2023 -2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024، حيث ستبدأ إجازة منتصف العام 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

موعد الفصل الدراسى الثاني في الجامعات 2023/2024

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميًا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.

وستعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات 2024 خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.