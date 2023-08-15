موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024.. الخريطة كاملة

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024، قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن كافة المعلومات التي تتعلق بالخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتي تتضمن المواعيد والتواريخ الخاصة ببداية الدراسة، والإجازات، وغيرها من الأمور التي تهم الطلاب وأولياء الأمور.

وارتفعت معدلات البحث مؤخرًا، حول موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024، عبر منصات البحث المُختلفة، من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

يستعرض «الدستور» في هذا التقرير، كل ما يخصّ موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024، والذي يبدأ 30 سبتمبر، ويستمر حتى 8 يونيو 2024، وأفادت الوزارة أيضًا، بأن تلك المواعيد شاملة لكافة المدارس الحكومية، وكذلك المدارس الرسمية، وأيضًا مدارس اللغات.

موعد إجازة نصف العام الدراسي الجديد 2024

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجديد 27 يناير 2024، وسوف تمتد الإجازة لمدة 14 يوم متواصلة، مع العلم أنها سوف تنتهي في اليوم العاشر من شهر فبراير 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023- 2024

أعلنت الوزارة عن الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد، والتي تتضمن كافة المعلومات التي تتعلق حول العام الدراسي، وأيضا مواعيد الاختبارات، والاجازات، وغيرها من الأمور، وسوف نوضحها من خلال النقاط الآتية: