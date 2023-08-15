الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024.. الخريطة كاملة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024، قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن كافة المعلومات التي تتعلق بالخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتي تتضمن المواعيد والتواريخ الخاصة ببداية الدراسة، والإجازات، وغيرها من الأمور التي تهم الطلاب وأولياء الأمور.

وارتفعت معدلات البحث مؤخرًا، حول موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024، عبر منصات البحث المُختلفة، من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

يستعرض «الدستور» في هذا التقرير، كل ما يخصّ موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024، والذي يبدأ 30  سبتمبر، ويستمر حتى 8 يونيو 2024، وأفادت الوزارة أيضًا، بأن تلك المواعيد شاملة لكافة المدارس الحكومية، وكذلك المدارس الرسمية، وأيضًا مدارس اللغات.

موعد إجازة نصف العام الدراسي الجديد 2024

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجديد 27 يناير 2024، وسوف تمتد الإجازة لمدة 14 يوم متواصلة، مع العلم أنها سوف تنتهي في اليوم العاشر من شهر فبراير 2024.

موعد بدء الدراسة (مدارس-جامعات) للعام الجديد 2023 -2024

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023- 2024

أعلنت الوزارة عن الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد، والتي تتضمن كافة المعلومات التي تتعلق حول العام الدراسي، وأيضا مواعيد الاختبارات، والاجازات، وغيرها من الأمور، وسوف نوضحها من خلال النقاط الآتية:

  • موعد بداية العام الدراسي الجديد 30 سبتمبر 2023.
  • ينتهي الفصل الدراسي الأول 25 يناير 2024.
  • تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2024.
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير 2024.
  • يستمر الفصل الثاني حتى 6 يونيو 2024.
  • تبدأ امتحانات الفصل الثاني الدراسي 25 مايو 2024، وذلك بالنسبة للنقل.
  • تبدأ اختبارات الدبلومات الفنية 1 يونيو 2024.
  • موعد اختبارات الثانوية العامة يوافق يوم 15 يونيو.
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