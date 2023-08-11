موعد بدء الدراسة (مدارس-جامعات) للعام الجديد 2023 -2024، من المواضيع التى ارتفعت معدلات البحث عنها من خلال الدخول عبر مؤشر البحث “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد بدء الدراسة (مدارس-جامعات) للعام الجديد 2023 -2024:

من الأمور المتعارف عليها إنه مع بداية كل عام دراسى، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالإعلان عن خريطة زمنية للعام الدراسى الجديد ومن خلاله يتم معرفة موعد بدء الدراسة لجميع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (مدارس حكومية- مدارس خاصة- مدارس تحريبية - مدارس لغات) وكذلك موعد بدأ الدراسة لطلاب الجامعات وموعد انتهاء الدراسة لتلاميذ المظارس والجامعات وموعد بدأ الفصل الظراسى الاول وانتعاءه وكذلك من خلال الخريطة الزمنية يتم معرفة موعد انتهاء العام الدراسى وموعد الإجازات الرسمية وموعد الامتحانات بجميع انواعها شهرية ونصف عام وامتحانات آخر العام .

موعد بدء الدراسة (مدارس-جامعات) للعام الجديد 2023 -2024:

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال موقعها الإلكترونى أن بداية العام الدراسى الحديد 2023- 2024 "اىترم الأول"، في 1 أكتوبر المقبل.

ويبدأ الترم الثاني في 11 فبراير المقبل، وتقرر أن ينتهي العام الدراسي لجميع المستويات في 8 يوليو 2024.

موعد قبول طلبات الالتحاق بالعام الدراسي 2023 - 2024:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن استمرار قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الحكومية لكل من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لعام 2024، على أن يظل التسجيل مستمرًا حتى نهاية شهر أغسطس، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم من جميع محافظات الجمهورية.

خريطة العام الدراسي 2023 2024 للمدارس والجامعات:

غلى صعيد متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخطة الزمنية لهذا العام الدراسى 2023- 2024 والتى حاءت كالتالى :

مدة العام الدراسي هى 35 أسبوع، أي حوالي 194 يوم.

يبدأ العام الدراسي في الأول من أكتوبر، وينتهي في الثامن من يوليو.

موعد امتحانات الترم الدراسي الأول:

حددت الخريطة ابومنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في منتصف يناير 2024.

موعد إجازة نصف العام 2024:

تبدأ إجازة منتصف العام في 27 يناير لنفس العام.

موعد امتحانات الترم الثاني:

ومن ناحية أخرى حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد امتحانات الترم الثانى 2024 في 11 يونيو 2024.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024



تبدأ الإمتحانات النهائية للشهادة الإعدادية وصفوف النقل في 25 مايو.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024



وأعلنت الوزارة عن بدء امتحانات شهادة الدبلومات الزراعية، الصناعية، التجارية، الفندقية، التمريض يوم 8 يوليو 2024، وشهادة الثانوية العامة في منتصف يوليو، متمنين لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.