الأمن الإنساني.. ماذا قدمت وزارة الداخلية للمواطنين قبل انطلاق العام الدراسي؟

تزامنا مع الدور الأمني المهم الذي تلعبه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كافة أنحاء البلاد، إلا أنها لم تتوان أبدًا عن دورها المجتمعي تجاه المواطنين، انطلاقًا من استراتيجيتها اللامحدودة للحفاظ على حقوق المواطنين، حيث أخذت وزارة الداخلية عهدًا على نفسها بحماية المواطنين من الغلاء.

وانطلاقًا من هذا الدور حرصت وزارة الداخلية على مشاركة فئات المجتمع كافة المناسبات وتقديم الدعم اللازم لهم، وفي تلك الأيام يقترب العام الدراسي لعام 2023-2024 حيث لعبت وزارة الداخلية دورًا ملموسًا لدعم المواطنين في احتياجاتهم من الأدوات المدرسية، في دور ملحوظ وفعال للمواطنين في الشارع.

وزارة الداخلية التي تمد يد العون للمواطن دوما في كل المناسبات، نفذت عدد من المبادرات الإنسانية من منطلق دورها المجتمعي لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين البسطاء وأيضا الأكثر احتياجًا، فضلًا عن خطتها الدورية لتأمين العام الدراسي.

مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية ووصلت إلى المرحلة رقم 24 كان لها عظيم الأثر وتركت أثرًا إيجابيًا لدى المواطنون جميعا حيث نشرت منافذها في كافة محافظات الجمهورية.

كلنا واحد لتوزيع حقائب المدارس مجانا

وزارة الداخلية التي أرسلت برجالها يطرقون أبواب المواطنون، ليقولوا لهم بالفعل وليس بالقول نحن معكم دعما وسندا ووزعت عليهم الحقائب المدرسية بمشتملاتها في كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

منظومة أمنية شاملة لا مثيل لها طبقتها وزارة الداخلية كان أحد أهم معاييرها دعم المواطن وجاء ذلك من خلال منظومة "أمان" التي قامت بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال وكذا توزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر احتياجاً بمناسبة العام الدراسى الجديد ، وتم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

هذا العمل الإنساني الرائع جاء بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات (القليوبية – دمياط – السويس – الإسماعيلية – مطروح – بنى سويف – شمال سيناء – بورسعيد – الدقهلية)، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

منافذ كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي نفذتها وزارة الداخلية ووصلت بها للمرحلة رقم 24 كان لها عظيم الأثر وخير شاهد ودليل على ما قدمته وزارة الداخلية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، واتضح ذلك جليا من فارق الأسعار بين ما هو موجود في السوق وبين ما هو معروض في منافذ كلنا واحد التي تبيع بفارق أسعار أقل يصل إلى 40%.

منافذ كلنا واحد المنتشرة في كافة المحافظات جاء استمرار من جانب وزارة الداخلية لتوفير الحقائب المدرسية والأدوات والملابس المدرسية والأحذية، وكل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.egy).

تأمين المدارس مع انطلاق الدراسة

ومع انطلاق موسم المدارس من كل عام، تحرص وزارة الداخلية على وضع خطة أمنية مكثفة، لتوفير الجو الملائم والهاديء بمحيط المدارس لتوفير جو يلائم العملية الدراسية، من خلال نقاط تأمين ثابتة ومتحركة، لرصد أي مظاهر للخروج عن القانون، والتدخل الفوري والسريع.

حملات مكافحة المخدرات بمحيط الجامعات

وزارة الداخلية دائما حريصة على حماية الطلاب من مخاطر المخدرات، وتقوم أجهزة الأمن بشن حملات مكبرة على مدار العام بمحيط المدارس والجامعات لرصد أي عناصر إجرامية تقوم بترويج المواد المخدرة، ويتم التعامل معها بمنتهى الحزم حفاظًا على حياة طلاب العلم في مصر من خطر المخدرات.