مواطنون من داخل "كلنا واحد" بجسر السويس: بنحب الرئيس السيسى.. وشكرًا على دعمه لينا

"بنحبك يا ريس وبنشكرك على دعمك الدائم لينا"، بهذه الكلمات عبّر مواطنون عن حبهم وشكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي على تنفيذ مبادرة "كلنا واحد"، لدعمهم على شراء المستلزمات المدرسية لأولادهم بجودة عالية وأسعار مخفضة، من خلال منافذ المبادرة المنتشرة في كل مكان.



وعبر المواطنون المترددون على منفذ مبادرة "كلنا واحد" بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، بهذه الكلمات، عن بالغ شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة، وحرصه على توفير مختلف أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، ولاسيما مستلزمات المدرسية مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، للمواطنين بأسعار تقل بنحو 40% عن مثيلاتها بالأسواق.

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وضم شادر "كلنا واحد" بجسر السويس ١١ منفذًا لبيع الشنط والأدوات المدرسية واللحوم والأسماك والبقوليات والمواد التموينية والبروتينات، ومنفذًا ضخمًا لبيع السجاد بتخفيضات وصلت إلى ٧٠%.

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"الدستور" أجرت جولة داخل شادر كلنا واحد المقام بمنطقة جسر السويس، وقال أدهم، ويعمل سائق مقيم في عين شمس، إن الأسعار داخل "كلنا واحد" مخفضة مقارنة بالأسعار في الخارج، في البقوليات واللحوم وكل الأشياء حتى المواد التموينية المتوفرة بشدة من زيت وسكر وأرز وغيره، متابعًا: ألف شكر للرئيس السيسي، وربنا يخليه لينا، وبدعم طبعًا الرئيس لترشحه لولاية جديدة.

وفي السياق ذاته، قالت كريمة إسماعيل، مقيمة بالمرج، إنها اعتادت على شراء احتياجات منزلها وأسرتها من شوادر ومنافذ مبادرة (كلنا واحد) الموجودة في كل مكان، حيث لا تجد صعوبة في الوصول إلى تلك المنافذ في أي مكان.

وأضافت أنها تعتمد اعتمادًا كليًا على تلك المنافذ في توفير كل ما يحتاجه منزلها وأسرتها، سواء مستلزمات مدرسية، أو مستلزمات المطبخ، أو الأغذية، بالإضافة إلى الملابس.

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وأشار جورج عبدالمسيح إلى أنه مقيم بمنطقة النزهة الجديدة، ودائم التردد برفقة أحفاده على منافذ المبادرة مرة أسبوعيًا على الأقل لشراء المواد الغذائية التي يحتاجها المنزل، والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 40%، فضلًا عن المواسم المختلفة مثل المستلزمات المدرسية حاليًا، والتي تختلف أسعارها حاليًا عن أرخص المناطق الأخرى، بما فيها الفجالة، معربًا في الوقت نفسه عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادرة "كلنا واحد"، التي تعمل على مواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



وقالت زينب علي إنها مقيمة بمنطقة الحرفيين، وإنها مسئولة مع زوجها عن حراسة عقار مكون من 30 شقة، وإنها تحضر أسبوعيًا إلى منفذ "كلنا واحد" بشارع جسر السويس؛ لشراء كل احتياجاتها المنزلية، بالإضافة إلى شراء كل ما يلزم سكان العقار، الذين يشددون عليها بضرورة شراء مستلزماتهم من لحوم، ودواجن، ومواد غذائية، من منفذ مبادرة "كلنا واحد"، لانخفاض أسعار منتجاته، وارتفاع جودتها مقارنة بالأسواق التقليدية.

وتابعت: "عايزة أوصل رسالة للرئيس السيسي: ربنا يخليك للغلابة ويعينك على حملنا التقيل، وبنشكرك على وقفتك معانا ودعمك لينا طول السنة".

الشركات المشاركة في مبادرة كلنا واحد

وقال حسين إبراهيم، مدير مسئول إحدى الشركات المنفذة لمنافذ المكتبات بمبادرة كلنا واحد، إن شركته تشارك بنحو 22 فرعًا، و3 منافذ، بمبادرة (كلنا واحد)، كواجب وطني، تلبية للدعوة الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.



أسعار الأدوات المدرسية في كلنا واحد



وتابع: "إننا كتجار شعرنا بحجم المسئولية الملقاة على عاتقنا، بعد دعوة الرئيس السيسي، وقررنا ضرورة المشاركة في مبادرة (كلنا واحد) التي أطلقتها وزارة الداخلية، لنوفي الوطن حقه، ونساعد سيادة الرئيس ونرد جزءًا من جميله تجاه الشعب المصري".

ولفت إلى أنه يقوم ببيع كل المستلزمات المدرسية بتخفيضات 25% عن مثيلاتها بالأسواق، فعلى سبيل المثال يقل سعر الحقائب المدرسية من أجود الخامات من 150 جنيهًا إلى 110 جنيهات، ومجموعة 3 كشاكيل سلك 100 ورقة من 80 إلى 58 جنيهًا، ودستة أقلام رصاص من 25 جنيهًا إلى 15 جنيهًا.

أسعار اللحوم في "كلنا واحد"



وبدوره، قال المهندس سيد نصار، مدير إحدى الشركات المشاركة في المبادرة، إن الشركة تشارك في المبادرة منذ عامين، لرد الجميل إلى الدولة التي تعمل على تشجيع التجار على العمل، وتحسين بيئة الاستثمار الداخلي، ولذلك كان لزامًا على الشركة المشاركة برد الجميل والمساعدة في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.

سيد نصار



ولفت إلى أن منفذ الشركة بالمبادرة يوفر اللحوم ومصنعاتها بأسعار تقل عن سعر السوق بنحو 30%؛ حيث يبلغ سعر كيلو اللحم الصافي 180 جنيهًا، وكذلك الكبدة البقري، فيما يبلغ سعر كيلو الكفتة المتبلة 110 جنيهات.

أسعار المواد الغذائية في "كلنا واحد"

وأوضح كرم محمد عبدالنبي، مدير منفذ إحدى شركات المواد الغذائية المشاركة في المبادرة، أن كثافة تردد المواطنين على المنفذ، مصدر فخر وسعادة لهم، كونهم شاركوا في رسم الابتسامة على وجوه المواطنين، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أعرب عن شكره لوزارة الداخلية على تنظيم مثل تلك المبادرات، التي تؤكد الدور المجتمعي الفعال لرجال الشرطة الشرفاء، لافتًا إلى أن المنفذ يوفر على سبيل المثال زجاجة الزيت 3 لترات بسعر 145 جنيهًا فقط، والزجاجة اللتر بـ48 جنيهًا، فيما يبلغ سعر عبوة السمن 700 جرام 30 جنيهًا فقط، وكيلو السكر 22 جنيهًا فقط، بينما يبلغ سعر كيلو الأرز 20 جنيهًا.

وشهد منفذ "كلنا واحد" بجسر السويس تواجدًا مكثفًا من قبل المواطنين بمنفذ وزارة الداخلية بجسر السويس، للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي توفرها مبادرة (كلنا واحد) على مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية، أو غير الغذائية، وكذلك المستلزمات المدرسية، والتي وصلت إلى 40% عن مثيلتها بالأسواق.



فروع لمبادرة (كلنا واحد) بمختلف المحافظات

وأطلقت وزارة الداخلية في 7 سبتمبر الجاري، فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد)، والتى تستمر لمدة شهر؛ وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد (2023 /2024).

وتستهدف المبادرة- التي أطلقت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية- توفير كل المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا الاستمرار فى توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.egy).