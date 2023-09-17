الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023.. وموعد انطلاق العام الدراسي الجديد

الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023 يشغل بال الكثير من أولياء الأمور حاليا قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس التجريبية والخاصة والحكومية بجميع المحافظات حيث يرغبون في معرفة ألوان اليونيفورم المدرسي لأبنائهم وأسعارها وفقا لكل مرحلة تعليمية.

الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023

مستلزمات الدراسة والمصروفات الدراسية هى محور اهتمام الملايين من أولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية منذ بداية شهر سبتمبر الجاري حيث يرغبون في شراء اليونيفورم المدرسي والأحذية والكتب والأقلام والكشاكيل والكتب وكافة ما يحتاجه الطلاب من كافة المراحل التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وتختلف أسعار الزي المدرسي وفقا للألوان والأسعار ونوع الأقمشة المستخدمة في الصناعة والمراحل العمرية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) في المدارس الخاصة والحكومية والتجريبية عربي ولغات حيث أكدت شعبة الملابس في الغرفة التجارية ارتفاع أسعار اليونيفورم المدرسي بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بالعام الدراسي الماضي بسبب ارتفاع الخامات المستخدمة.

معارض أهلا مدارس 2023

توفر معارض أهلا مدارس المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023 بنسبة تخفيض تتراوح من 15 - 50 % عن أسعار السوق المصري والتي بدأت في أول شهر سبتمبر الجاري وتستمر لمدة شهر حيث وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 480 فرع منهم أكثر من 15 فرع في محافظات القاهرة الكبرى.

ويوفر المعرض الكتب والحقائب والأحذية المدرسية وأقلام و الكشاكيل وأدوات الهندسة والألوان وكراسات الرسم بأسعار جملة والتي تتناسب مع الأوضاع المادية للكثير من الأسر المصرية في ظل غلاء الأسعار حيث يهدف المعرض إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور في الموسم الدراسي المقبل خلال العام الجديد 2023-2024.

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024

ينطلق العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية في كافة محافظات الجمهورية يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وفقا للمخطط الزمني الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي حدد الملامح الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024.