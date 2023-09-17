الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023.. وموعد انطلاق العام الدراسي الجديد

الزي المدرسي
الزي المدرسي

الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023 يشغل بال الكثير من أولياء الأمور حاليا قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس التجريبية والخاصة والحكومية بجميع المحافظات حيث يرغبون في معرفة ألوان اليونيفورم المدرسي لأبنائهم وأسعارها وفقا لكل مرحلة تعليمية.

الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023

مستلزمات الدراسة والمصروفات الدراسية هى محور اهتمام الملايين من أولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية منذ بداية شهر سبتمبر الجاري حيث يرغبون في شراء اليونيفورم المدرسي والأحذية والكتب والأقلام والكشاكيل والكتب وكافة ما يحتاجه الطلاب من كافة المراحل التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وتختلف أسعار الزي المدرسي وفقا للألوان والأسعار ونوع الأقمشة المستخدمة في الصناعة والمراحل العمرية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) في المدارس الخاصة والحكومية والتجريبية عربي ولغات حيث أكدت شعبة الملابس في الغرفة التجارية ارتفاع أسعار اليونيفورم المدرسي بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بالعام الدراسي الماضي بسبب ارتفاع الخامات المستخدمة.

أسعار الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023 في معارض أهلا مدارس

بالتزامن مع بدايتها في المدارس.. كل ما تريد معرفته عن مجموعات الدعم المدرسي

معارض أهلا مدارس 2023

توفر معارض أهلا مدارس المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023 بنسبة تخفيض تتراوح من 15 - 50 % عن أسعار السوق المصري والتي بدأت في أول شهر سبتمبر الجاري وتستمر لمدة شهر حيث وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 480 فرع منهم أكثر من 15 فرع في محافظات القاهرة الكبرى.

ويوفر المعرض الكتب والحقائب والأحذية المدرسية وأقلام و الكشاكيل وأدوات الهندسة والألوان وكراسات الرسم بأسعار جملة والتي تتناسب مع الأوضاع المادية للكثير من الأسر المصرية في ظل غلاء الأسعار حيث يهدف المعرض إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور في الموسم الدراسي المقبل خلال العام الجديد 2023-2024.

المدارس تُفعّل مجموعات الدعم بجميع الصفوف الدراسية

نتيجة التحويلات بين المدارس بالرقم القومي الجيزة 2023

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024

ينطلق العام الدراسي الجديد 2024  في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية في كافة محافظات الجمهورية يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وفقا للمخطط الزمني الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي حدد الملامح الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024.

اقرأ أيضا 

أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد 2024

الزي المدرسي للمدارس الحكومية الزي المدرسي الزي اليونيفورم المدرسي المدارس التجربيبة معارض أهلا مدارس

مواد متعلقة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2.. نتيجة قرعة الدوري

رابط تقديم الخدمة العامة 2023.. وموعد تسجيل الطلب والأوراق اللازمة

رابط نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. وخطوات الاستعلام

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. وجدول مرتبات موظفي الدولة عقب الزيادة

أسعار الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023 في معارض أهلا مدارس

أسعار العمرة من مصر 2023..وموعد عمرة المولد النبوي الشريف 1445 هـ

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 

حلاوة المولد فى مصر 2023.. وأسعارها في الجمعيات الاستهلاكية

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن الخريطة الكاملة لزيادة الرواتب والعلاوات

حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقى عياد نائبًا عامًا

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

«دفناه ووضعنا عليه حجارة».. اعترافات عامل رخام وآخر قتلا سائقا في المعادي

بعد فاجعة درنة.. مخاوف من انهيار السدود فى 3 دول كبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين