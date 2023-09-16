السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

نتيجة التحويلات بين المدارس بالرقم القومي الجيزة 2023

طلاب
طلاب

رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة 2023/2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور للاستفسار عن نتيجة التحويلات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في ٣٠ سبتمبر الجاري.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة،  بدء ظهور نتيجة تحويلات مدارس الجيزة 2023- 2024 إلكترونيًا، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

 

رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة 2023/2024

 

ويستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة التحويلات من خلال الرابط التالي بالرقم القومي الخاص بالطالب والمدون في شهادة الميلاد :(من هنا).
ويمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة التحويلات بين المدارس.

خطوات الحصول على نتيجة التحويلات بين المدارس بالجيزة

اولا : الدخول على الرابط الإلكتروني الذي أتاحته مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة وهو (من هنا).

ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة تحويلات مدارس الجيزة 2023/2024 من خلال استخدام الرقم القومي، ويقوم ولي الأمر بكتابة  الرقم القومي الخاص بالطالب.

ثم تظهر عقب إجراء الخطوات السابقة نتيجة التحويل بين المدارس المختلفة داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

وبدأت التحويلات بين المدارس المختلفة في يوم السبت الموافق 1 من يوليو 2023، واستمرت حتى نهاية نفس الشهر، للطلاب ما بين المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة.

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موقع تحويلات المدارس التجريبي في القاهرة


وحددت وزارة التربية والتعليم الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل التحويلات بين المدارس، على أن يكون من المدارس العامة إلى الخاصة أو بالنسبة للطلاب العائدين من الخارج أو المقيمين في الخارج بشكل ورقي فقط.

وكذلك يمتنع التحويل من مدارس عربي رسمية أو خاصة إلى مدارس تجريبي لغات، و لا يُسمح بالتحويل خلال المرحلة الابتدائية الرسمية في المدارس التجريبية في حالة عدم حصول الطالب على شهادة مرحلة رياض الأطفال من مدرسة خاصة لغات.

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