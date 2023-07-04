وفرت وزارة التربية والتعليم رابط تحويلات المدارس التجريبي والذي يختلف من محافظة لأخرى ، وبدأت تحويلات المدارس التجريبي مع بداية الشهر الجاري وتستمر لمدة شهر ونصف، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع تحويلات المدارس التجريبي في القاهرة والجيزة .

رابط تحويلات المدارس التجريبي في القاهرة

وفرت بوابة التعليم الاساسي لطلاب مدارس القاهرة تحويلات المدارس التجريبي والتي بدأت في 1 يوليو الجاري وتستمر حتى 15 أغسطس المقبل، ويستطيع أولياء الامور والطلاب إجراء تحويلات المدارس التجريبي من خلال اتباع هذه الخطوات:

أولا : الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي او الضغط مباشرة على الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg

ثانيًا : اختر خدمة تحويلات المدارس

ثالثًا: اضغط على أيقونة استمارة طلب التحويل

ونوه موقع تحويلات المدارس التجريبي إلى أن تحويلات المدارس تتم الكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ( رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام ) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

رابعًا : بعد الانتهاء من كتابة استمارة التحويل قم بطابعتها من أيقوم طباعة استمارة التحويل يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية و تقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل)، ولا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

خامسًا: قم بمتابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي موقع التعليم الأساسي بعد اسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لاتمام الطلب.

سادسًا : في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة، وعلى ولي الامر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا، و بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.

نتيجة تنسيق تحويلات المدارس

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن نتيجة تنسيق تحويلات المدارس تتم علي مرحلتين الاولى في شهر (أغسطس) والثانية في شهر (سبتمبر) ، ولابد من متابعة نتيجة تنسيق تحويلات المدارس من قبل ولي الأمر عبر بوابة التعليم الأساسي .

وعقب إعلان نتيجة تنسيق تحويلات المدارس على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.