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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع تحويلات المدارس التجريبي في القاهرة

جريدة الدستور

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط تحويلات المدارس التجريبي والذي يختلف من محافظة لأخرى ، وبدأت تحويلات المدارس التجريبي مع بداية الشهر الجاري وتستمر لمدة شهر ونصف، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع تحويلات المدارس التجريبي في القاهرة والجيزة . 

رابط  تحويلات المدارس التجريبي في القاهرة

وفرت بوابة التعليم الاساسي لطلاب مدارس القاهرة تحويلات المدارس التجريبي والتي بدأت في 1 يوليو الجاري وتستمر حتى 15 أغسطس المقبل، ويستطيع أولياء الامور والطلاب إجراء تحويلات المدارس التجريبي من خلال اتباع هذه الخطوات: 

توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 لطلاب الثانوية العامة

موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 الإلكتروني وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة

أولا : الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي او الضغط مباشرة على الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg

ثانيًا : اختر خدمة تحويلات المدارس 

ثالثًا: اضغط على أيقونة استمارة طلب التحويل 

ونوه موقع تحويلات المدارس التجريبي إلى أن  تحويلات المدارس تتم الكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ( رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام ) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

رابعًا : بعد الانتهاء من كتابة استمارة التحويل قم بطابعتها من أيقوم طباعة استمارة التحويل يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية و تقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل)، ولا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

خامسًا: قم بمتابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي موقع التعليم الأساسي بعد اسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لاتمام الطلب.

سادسًا : في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة، وعلى ولي الامر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا، و بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.

نتيجة تنسيق تحويلات المدارس 

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن نتيجة تنسيق تحويلات المدارس تتم علي مرحلتين الاولى في شهر (أغسطس) والثانية في شهر (سبتمبر) ، ولابد من متابعة نتيجة تنسيق تحويلات المدارس من قبل ولي الأمر عبر بوابة التعليم الأساسي .

وعقب إعلان نتيجة تنسيق تحويلات المدارس على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

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رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 للمدارس الحكومية

تحويلات المدارس تحويلات المدارس التجريبي نتيجة تنسيق بوابة التعليم الأساسي وزارة التربية والتعليم

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